Legge Bilancio: Cgil-Cisl-Uil, manca disegno sistemico per nuova politica industriale

- Cgil, Cisl e Uil riscontrano, in una nota, nella legge di Bilancio 2021 "l’assenza di un disegno sistemico per una nuova politica industriale e dello sviluppo collocata in un quadro che possa rispondere in modo coordinato alle sfide che il Paese ha di fronte: si conferma infatti la scelta di utilizzare lo strumento dell’incentivazione e della decontribuzione senza definire le necessarie condizionalità a partire dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e dal contrasto alla precarietà e la necessaria cornice che sappia indirizzare le risorse ai settori strategici e a quelli più in crisi".(Com)