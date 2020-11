© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui diversi punti sollevati in una nota dedicata alla legge di Bilancio 2021, Cgil, Cisl e Uil chiedono "al governo di assumere impegni precisi, pienamente disponibili ad affrontare con responsabilità così come accaduto nella fase più difficile della pandemia, le singole partite. Ma vanno date risposte che consentano oggi di fare, tutti insieme, passi avanti nell’interesse collettivo del Paese". (Com)