Ue: Cgil-Cisl-Uil a governo, aprire subito confronto su priorità risorse Next generation Eu

- Cgil, Cisl e Uil chiedono al governo, in una nota dedicata alla legge di Bilancio 2021, "con urgenza di aprire un confronto sulle priorità delle risorse di Next generation Eu che riteniamo decisive - spiegano - per la ripartenza e per avviare una pagina e una stagione nuova improntata ad un modello di sviluppo che sappia dare le risposte alle tante disuguaglianze di genere, territoriali e sociali del nostro Paese, che sappia cogliere le sfide dell’innovazione e della riconversione ecologica e che determini le condizioni per creare occupazione e benessere". (Com)