Mes: Delrio (Pd), rinunciando pagheremo di più per risorse a sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio afferma che "non è il tempo delle polemiche e delle bandierine, il Paese vive ancora un momento di grande difficoltà e sofferenza. Sul ricorso alla linea di credito del Mes per l'emergenza sanitaria si è trovata intesa nella maggioranza affinché si decida in Parlamento. Il 'Mes sanitario' è diverso dal Mes del 2008. Il presidente Sassoli ha detto che lasciare inutilizzati 400 miliardi (37 per Italia) è intollerabile. Tutti i fondi del governo, anche per la sanità, sono debito assunto a condizioni peggiori rispetto al Mes sanitario, con costi quindi superiori per il Paese, le famiglie, i giovani", conclude in una nota.(Com)