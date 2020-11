Medio Oriente: Sereni, importante decisione palestinese di riprendere rapporti con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione annunciata dall'Autorità Nazionale Palestinese di riprendere le relazioni con Israele, incluso sui temi della sicurezza, è importante. Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, in un messaggio sul suo profilo Twitter. “Misure di fiducia tra le parti sono essenziali per ricominciare il dialogo e colloqui diretti", ha aggiunto Sereni. L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha annunciato oggi che riprenderà i rapporti con Israele interrotti dallo scorso maggio a seguito dei piani di annessione di parti della Cisgiordania da parte dello Stato ebraico. In un messaggio sul suo profilo Hussein al Sheikh a capo dell’Autorità generale per gli affari civili dell'Anp ha sottolineato che “il rapporto con Israele tornerà a com'era" dopo "lettere ufficiali scritte e orali che abbiamo ricevuto" che confermano l'impegno di Israele nei confronti degli accordi siglati in precedenza. Il presidente dell’Anp Mahmoud Abbas ha annunciato a maggio che i palestinesi non sarebbero stati più vincolati da eventuali accordi firmati con Israele annunciando la sospensione di ogni coordinamento con le autorità israeliane, compresa la cooperazione in materia di sicurezza a seguito dei piani di annessione di parti della Cisgiordania nell’ambito del piano di pace appoggiato dagli Stati Uniti per risolvere il conflitto israelo-palestinese. L'annessione dei territori è stata sospesa ad agosto quando gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di normalizzare le relazioni con Israele.(Res)