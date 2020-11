Omicidio Sacchi, Rispoli in procura: "Del Grosso doveva portare l'erba ma arrivò con la pistola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla trattativa per l'acquisto di droga che portò, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 alla morte di Luca Sacchi, partecipò solamente Giovanni Princi. È quanto emerge da indiscrezioni raccolte da “Agenzia Nova” relative all'interrogatorio di Valerio Rispoli davanti al procuratore Giulia Guccione il 4 novembre scorso. Rispoli è l'ultimo che si è unito alla lista degli indagati per la vicenda avvenuta davanti al pub John Cabot in zona Appio Latino a Roma. Il 19enne romano ha ammesso la sua partecipazione alla compravendita organizzata prima del 23 ottobre. "Sono stato contattato due settimane prima del 23 ottobre su Telegram da Giovanni Princi - ha ricostruito - mi ha detto che aveva bisogno di un grosso quantitativo di erba. Mi ha parlato di 15 o 16 chili. Il quantitativo esatto sarebbe dipeso dal prezzo. Princi voleva una qualità alta di marijuana a un prezzo basso, 3.600 o 3.700 euro al chilo".Un prezzo molto basso per la qualità della droga pretesa ma Rispoli sostiene di aver cercato tra le sue conoscenze per trovare un venditore e di averlo trovato, una settimana prima dell'omicidio, in Valerio Del Grosso. "Valerio mi ha detto che avrebbe comprato l'erba a 3.600 o 3.700 euro al chilo che avrebbe rivenduto a Princi a 4.200 euro, prezzo poi con cui si sarebbe dovuta perfezionare la vendita". Del Grosso, a proposito del fornitore "mi fece il nome di Marcello De Propris". Vennero concordati alcuni incontri per far provare a Princi la droga, tutti a Casal Monastero in via Ratto delle Sabine. "Almeno tre incontri andarono male, uno perché Del Grosso non aveva procurato la droga, altri due perché l'erba che portai non era di gradimento a Princi. A uno di questi incontri Princi venne accompagnato da due persone, un ragazzo e una ragazza. Lei aveva la voce leggera, capelli chiari e poco più alta di me". Non ci furono presentazioni ma "mi sembrò di riconoscere in quella ragazza la stessa che era presente la sera del 23 ottobre e quella andata sui giornali con il nome di Anastasiya, ma non ne sono sicuro". Il ragazzo invece "non so dire chi fosse e se fosse o meno Luca".Rispoli racconta che Princi avrebbe scelto la droga tra due tipi, quella olandese e quella spagnola. "Princi scelse quella che costava 4.200 euro al chilo, l'altra costava di più. Mi confermò l'ordine di 15 chili. E io lo confermai a Valerio" Del Grosso. Rispoli inoltre conferma anche l'incontro che lui e Del Grosso hanno avuto il 22 ottobre a Tor Sapienza con Marcello e Armando De Propris, senza ricordarne il motivo. Il 23 l'incontro stabilito per il pomeriggio slitta alla sera. "Il luogo dell'incontro lo aveva scelto Princi, diceva che quella era la sua zona". Alle 21.30 andarono nel luogo dell'incontro solo Rispoli e Pieromalli perché Del Grosso "voleva sapere se il posto era tranquillo e idoneo per lo scambio e se Princi avesse i soldi". Quindi l'incontro con Princi che "manda un messaggio vocale e dice 'siamo qui' e si avvicina, da sola, una ragazza che dalle foto dei giornali ho riconosciuto essere Anastasiya. La ragazza ha lasciato lo zaino a un metro da noi, Princi lo ha raccolto e ci ha mostrato i soldi". Princi, a quel punto, secondo il racconto, avrebbe restituito lo zaino alla ragazza, "lei ha raggiunto un gruppo di ragazzi tra cui Luca Sacchi".Dopo un po' sono arrivati Del Grosso e Pirino e hanno incontrato Rispoli, Pieromalli e Princi, ma Del Grosso non ha la droga. "Io ero convinto che arrivasse con l'erba e che ce ne saremmo andati tutti a casa felici e contenti". Del Grosso rassicura che sarebbe tornato di lì a poco con la droga e va via con Pirino. "Sono andati via per 15 o 20 minuti. Poi è successo tutto. Ho sentito lo sparo e le urla e non ho capito più nulla". Rispoli era ancora insieme a Giovanni Princi e, non appena sentito lo sparo "arrivare dal punto in cui si trovano le persone che conosceva è corso da loro. Poi quando è tornato mi ha detto di andare via. Ho visto il ragazzo per terra e la ragazza vicino che piangeva. Mi ero fatto una mezza idea che centrasse Valerio perché la gente urlava 'la Smart la Smart', che era la macchina di Paolo" Pirino. "Ho sentito Valerio dopo diverse ore”, ha concluso Rispoli. “Gli ho chiesto cosa avesse fatto e lui inizialmente mi ha detto 'no, io non sono proprio venuto sul posto'." L’ultimo incontro tra i due il giorno dopo a Tor Sapienza. "Lui stava mangiando un big mac come se non fosse successo nulla. Mangiava le patatine mentre io ero sconvolto". (Rer)