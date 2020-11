Nagorno-Karabakh: parlamento Turchia approva mozione per invio truppe in Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Turchia ha approvato una mozione, presentata ieri dalla presidenza di Ankara, per il dispiegamento di truppe in Azerbaigian. Lo riferisce l'agenzia di stampa turca “Anadolu”. In precedenza, nella giornata di oggi, il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha confermato che dopo l’arrivo ad Ankara, lo scorso 13 novembre, di una delegazione proveniente da Mosca le parti hanno avuto colloqui tecnici sulla situazione nel Nagorno-Karabakh, e il lavoro condiviso fra Russia e Turchia sul dossier “prosegue”. (Tua)