- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti a Milano e in LombardiaCOMUNEGli assessori Cristina Tajani (Commercio) e Pierfrancesco Maran (Urbanistica) intervengono al dibattito promosso da Urbanpromo "Abitare la prossimità. La città dei 15 minuti: cos'è, cosa significa abitarci, come si progetta e come si realizza. Un confronto di esperienze (prima e dopo il Covid-19)".Diretta streaming sulla webtv radio del Comune di Milano (ore 14.30)REGIONEL'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini effettua un sopralluogo in uno dei quattro ambulatori sanitari di quartiere, aperti nel capoluogo in spazi di proprietà di Aler Milano. In particolare, la struttura di via Calvairate riveste la funzione di hub vaccinale per tutto il municipio 4 di Milano. L'attività medico-infermieristica in loco è assicurata dal personale dell'Asst Fatebenefratelli Sacco.Ambulatorio Molise/Calvairate, via Calvairate, 1 (ore 11.30)VARIEWelfare Italia Forum 2020 organizzato da Unipol Gruppo e The European House - Ambrosetti. Partecipano, tra gli altri, Carlo Cimbri, group ceo di Unipol Gruppo; Valerio De Molli, managing partner e ceo di The European House - Ambrosetti; Giuseppe Guzzetti già presidente Fondazione Cariplo; advisor scientifico del Think Tank "Welfare, Italia", Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia e delle Finanze, e Daniele Franco, direttore generale Bankitalia.evento in diretta streaming su www.welfareitaliaforum.it (Ore 10.00)Stati Generali dell'Agricoltura e presentazione del Manifesto dell'Agricoltura Sostenibile, con, tra gli altri, il ministro all'agricoltura Teresa Bellanova, l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi, la vicesindaca metropolitana Arianna Censi, il presidente della Casa dell'Agricoltura Claudia Sorlini,in diretta streaming sulla pagina Facebook di Casa dell'agricoltura (ore 11.00)Conferenza stampa sull'andamento economico di industria e artigianato nel terzo trimestre 2020 organizzata da Unioncamere Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, le associazioni regionali dell'Artigianato: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai con il focus di approfondimento su "Impresa 4.0 e tecnologie digitali". Intervengono Gian Domenico Auricchio Presidente Unioncamere Lombardia, Alessandro Mattinzoli assessore allo sviluppo Economico Regione Lombardia, Marco Bonometti Presidente di Confindustria Lombardia e Mario Bettini Presidente Casartigiani Lombardia in rappresentanza delle associazioni regionali dell'Artigianato. I risultati dell'indagine congiunturale e del focus "Impresa 4.0 e tecnologie digitali" sono presentati dalla professoressa Laura Iacovone dell'Università degli Studi di Milano.Evento in diretta streaming (ore 11.30 - 12.30)MONZAL'amministrazione comunale di Monza consegna alla Croce Rossa due auto elettriche da utilizzare per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. Si tratta del primo passo che porterà ad attivare in città il servizio di car sharing. Le auto sono consegnate dal Sindaco Dario Allevi e dall'assessore alla Mobilità Federico Arena a Dario Fusaro, presidente del Comitato monzese della CRI. Sono presenti: Giuliano Ghezzi (presidente AeVV Impianti), Giovanni Chighine (BU leader AeVV Impianti), Sebastiano Di Carlo (direttore commerciale E-Vai) e Stefano Buzzi (key account manager E-Vai).Davanti all'Arengario, Piazza Roma, Monza (ore 12.00) (Rem)