Rifiuti: De Corato e Cattaneo, bene sequestro deposito illecito in brianza presidio territorio è fondamentale

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, e quello all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, hanno ringraziato i Carabinieri forestali della stazione di Carate Brianza e gli agenti della Polizia provinciale di Monza e Brianza "per aver sequestrato a Villasanta (Mb) un impianto abusivo per la gestione dei rifiuti, tre automezzi utilizzati per il loro trasporto e decine di migliaia di metri cubi di rifiuti speciali, alcuni dei quali anche pericolosi". "Non è certo la prima volta - sottolinea De Corato - che viene individuato un luogo di stoccaggio abusivo di rifiuti in Lombardia. È fondamentale prevenire questo fenomeno. È necessario il presidio costante del territorio da parte delle Forze dell'ordine e delle Polizie locali. Come Regione Lombardia da tempo forniamo le risorse economiche ai Comuni per acquistare le strumentazioni adatte: foto trappole, telecamere e droni. L'obiettivo è contrastare con forza questa pratica illecita. Lo scorso mese, infatti, la Giunta regionale ha stanziato 6.460mila euro per l'acquisto tramite bando di dotazioni tecnico strumentali, il rinnovo e l'incremento del parco veicoli delle Polizie locali lombarde". "È grave e inammissibile che continuino a ripetersi reati di questo genere che - spiega l'assessore Cattaneo - provocano danni importanti all'ambiente e alla salute delle persone. Da parte nostra continuiamo a mantenere alta la guardia e a porre in essere politiche mirate a fronteggiare azioni illegali che troppo spesso favoriscono la criminalità organizzata". (Com)