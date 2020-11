Ue-Asia centrale: oggi 16ma riunione, focus su ripresa, clima, connettività, sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa post-pandemia, il clima e l'acqua, la connettività e la sicurezza e la necessità di cooperazione che "è più grande che mai". Sono i temi su cui si è concentrata la riunione ministeriale di oggi tra Unione europea e Asia centrale. Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che oggi, insieme alla commissaria europea per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha incontrato, in videoconferenza, i ministri degli Affari esteri di Kazakhstan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e il primo viceministro degli Esteri del Kirghizistan nella 16ma riunione ministeriale Ue-Asia centrale. I partecipanti hanno ribadito il loro impegno comune per un partenariato forte e lungimirante, basato sui forti interessi reciproci tra le due regioni nonché per la pace, la sicurezza, i diritti umani universali, la democrazia e lo sviluppo sostenibile nel pieno rispetto del diritto internazionale. Hanno discusso le ripercussioni della pandemia di Covid19 per le rispettive regioni e hanno sottolineato la loro determinazione a lavorare insieme per promuovere la resilienza, la prosperità e una ripresa post-Covid verde, sostenibile e inclusiva. I ministri dell'Asia centrale hanno espresso un forte apprezzamento per il pacchetto di solidarietà "Team Europe" del valore di 134 milioni di euro destinato alla regione per le esigenze immediate dei sistemi sanitari e le sfide socioeconomiche a lungo termine. (segue) (Beb)