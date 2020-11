Ue-Asia centrale: oggi 16ma riunione, focus su ripresa, clima, connettività, sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha ribadito il suo desiderio di rafforzare il suo ruolo di partner per i paesi dell'Asia centrale nei loro processi di riforma, come sostenitore della loro integrazione nel sistema commerciale mondiale e dei loro sforzi per lavorare a stretto contatto, e ha elogiato le iniziative volte a promuovere una più stretta cooperazione regionale in Asia centrale, compresa la gestione delle frontiere, l'agevolazione del commercio, la gestione delle risorse idriche, nonché la solidarietà intraregionale dimostrata durante la pandemia di Covid. I rappresentanti dell'Ue e dell'Asia centrale hanno ribadito l'importanza di progredire in materia di stato di diritto, governance democratica, parità di genere e diritti umani universali, che è un elemento chiave per la cooperazione dell'Ue con i suoi partner in tutto il mondo. I partecipanti hanno chiesto di intensificare la cooperazione per creare opportunità per i giovani nella regione, compreso un migliore accesso a un'istruzione di qualità per tutti, in particolare le ragazze, e un lavoro dignitoso. Inoltre, hanno accolto con favore la cooperazione reciproca in materia di sanità e istruzione, quali fattori chiave per lo sviluppo socioeconomico sostenibile della regione. L'Ue ha incoraggiato continui progressi nell'attuazione degli impegni di Parigi in materia di clima e nella transizione della regione verso un'economia verde, ha invitato i paesi dell'Asia centrale a presentare nuovi contributi rafforzati determinati a livello nazionale entro la fine del 2020 e ha accolto con favore la partecipazione attiva dei paesi dell'Asia centrale ai negoziati in corso per la modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia. (segue) (Beb)