Ue-Asia centrale: oggi 16ma riunione, focus su ripresa, clima, connettività, sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ue e i ministri degli Esteri dell'Asia centrale, la scienza, la tecnologia e l'innovazione svolgono un ruolo chiave nell'accelerare il ritmo della diversificazione e trasformazione economica, nel migliorare la produttività e la competitività, nonché nel consentire la piena partecipazione dei paesi dell'Asia centrale nell'economia globale. Hanno sottolineato l'importanza di un'ulteriore cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, anche attraverso la creazione di un ambiente favorevole. I partecipanti hanno espresso apprezzamento per i progressi nella cooperazione Ue-Asia centrale in materia di sicurezza e antiterrorismo, nonché per espandere la cooperazione nella lotta congiunta contro la criminalità organizzata transnazionale, la tratta di esseri umani, il traffico di droga transnazionale e le minacce alla sicurezza informatica. Hanno accolto con favore i risultati della conferenza di alto livello sulla "Cooperazione internazionale e regionale per la lotta al terrorismo e il suo finanziamento attraverso il traffico di droga illecito e la criminalità organizzata" ospitata dal governo del Tagikistan in cooperazione con l'Ue, Onu, Osce e altre organizzazioni internazionali e regionali. Hanno accolto con favore l'iniziativa del governo del Turkmenistan di ospitare il 12 dicembre, ad Ashgabat, una conferenza internazionale dal titolo "Politica di neutralità e la sua importanza nel garantire la pace internazionale, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile" dedicata al 25mo anniversario del riconoscimento internazionale dello stato di neutralità permanente del Turkmenistan, nonché di organizzare un Forum internazionale di alto livello nel 2021. (segue) (Beb)