Ue-Asia centrale: oggi 16ma riunione, focus su ripresa, clima, connettività, sicurezza (4)

I partecipanti hanno sottolineato la necessità di intensificare la cooperazione nella promozione della connettività sostenibile tra l'Europa e l'Asia nelle infrastrutture, nei trasporti e nel digitale, basandosi sulla strategia dell'Ue per collegare l'Europa e l'Asia e sulle opportunità che sarebbero fornite dai nuovi strumenti finanziari dell'Ue per sfruttare investimenti privati nella regione. Hanno accolto con favore la proposta dell'Uzbekistan di ospitare nel 2021 una "Conferenza ministeriale Ue-Asia centrale sulla connettività e lo sviluppo sostenibile". Durante la riunione, i partecipanti hanno ribadito che è necessario un cessate il fuoco completo e immediato per avanzare nel processo globale di riconciliazione intra-afgano e che un Afghanistan pacifico e prospero, libero dal terrorismo, è necessario per lo sviluppo dell'intera regione. In questo contesto, i partecipanti hanno ribadito il loro impegno comune a rafforzare la cooperazione per promuovere un processo di pace inclusivo, i diritti umani universali di tutti gli afgani e lo sviluppo sostenibile in Afghanistan.