Ue-Asia centrale: oggi 16ma riunione, focus su ripresa, clima, connettività, sicurezza (5)

- La videoconferenza ministeriale ha fornito l'occasione per procedere con un proficuo e costruttivo scambio di opinioni sulla programmazione degli aiuti dell'Ue per il ciclo di bilancio 2021-2027. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza degli accordi di partenariato e cooperazione rafforzati (Epca) come pietra angolare delle relazioni tra l'Ue e i paesi dell'Asia centrale e hanno confermato la loro determinazione a organizzare il primo "Forum economico Ue-Asia centrale" a Bishkek nel 2021. Hanno accolto questi eventi come chiave opportunità per le società civili e le comunità imprenditoriali delle due regioni di contribuire allo sviluppo del partenariato Ue-Asia centrale. I rappresentanti dell'Ue e dell'Asia centrale hanno accolto con favore la proposta dell'Uzbekistan di ospitare un "Forum del turismo Ue-Asia centrale". I partecipanti hanno deciso di incontrarsi a Dushanbe, la capitale del Tagikistan, nel 2021. (Beb)