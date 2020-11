Lazio: M5s, Corte costituzionale conferma nostre perplessità su piano paesistico regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia che la Corte costituzionale si è espressa contro il Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) del Lazio "non ci giunge inaspettata". Così in una nota il gruppo consiliare M5s alla Regione Lazio. "Abbiamo fin dal principio - prosegue la nota - sostenuto l'inopportunità da parte della maggioranza presente in Consiglio regionale di esporsi a contenziosi con l'organo di garanzia Costituzionale, quando era evidente, e lo abbiamo ribadito in più occasioni, che sarebbe bastato il recepimento dell'accordo con il Mibact per ridurre il tenore della controversia e restituire il proprio senso sostanziale al Ptpr, vale a dire un atto a tutela del paesaggio e dei beni archeologici. Purtroppo la maggioranza consiliare ha preferito continuare il procedimento, a spregio di ogni responsabilità istituzionale, esponendo la Regione al contenzioso e al dispendio di denaro pubblico per una difesa che ha subito una vera e propria debacle viste le motivazioni della Corte, col risultato che ora si torna indietro di tredici anni al piano territoriale paesistico del 2007 co-pianificato con il ministero ma - conclude la nota - soltanto adottato e non ratificato dal Consiglio, attraverso il quale sicuramente il territorio riceverà maggior tutela".(Com)