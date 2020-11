Legge Bilancio: Salvini, giuste richieste della Fieg, serve liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "è necessario che il governo ascolti le richieste degli editori italiani: è in gioco la sopravvivenza di un settore strategico e fondamentale per la democrazia e la libertà del Paese. Ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota -, con più di 1.600 giornalisti in Cassa integrazione e un massiccio utilizzo della solidarietà: l’emergenza degli ultimi mesi ha ulteriormente ferito un comparto che accusava problemi. Anche su questo tema, siamo pronti a offrire al governo collaborazione e proposte". Secondo il senatore, "serve liquidità immediata, anche con l’aumento del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione fino a 500 milioni. Altro che buttare milioni per i monopattini cinesi". (Com)