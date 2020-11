Commercio: Comune Frosinone, mercato con banchi alternati al giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un tavolo tecnico con le associazioni di categoria nel Comune di Frosinone è stata istituita la turnazione dei titolari delle postazioni di vendita per i mercati di Selva Piana, Largo Turriziani e Giardino nell'ambito di un unico giorno settimanale, il giovedì. Lo comunica in una nota il Comune di Frosinone. È stato ritenuto opportuno - prosegue la nota - adottare tale provvedimento in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria e, soprattutto, nell'ottica di giungere al ripristino delle modalità usuali di svolgimento delle attività mercatali nel periodo delle festività natalizie. "Restiamo - dichiara l'assessore al Commercio Antonio Scaccia - comunque aperti a suggerimenti e indicazioni da parte della categoria, oltre che della cittadinanza, qualora si esprimesse la volontà di ampliare i turni di vendita in due giorni settimanali". (Com)