Bulgaria: ministro Esteri Zaharieva, no a quadro negoziale Ue per Skopje

- La Bulgaria è pronta a sostenere il quadro negoziale dell'Unione europea con l'Albania ma non quello con la Macedonia del Nord: lo ha detto oggi la ministra degli Esteri di Sofia, Ekaterina Zaharieva, in un intervento presso il Consiglio Ue tenuto oggi a Bruxelles. La Bulgaria, ha detto Zaharieva, ritiene che l'Albania abbia soddisfatto la maggior parte delle condizioni stabilite. La Bulgaria, in questa fase, al contrario non può approvare la proposta di un quadro negoziale con la Repubblica della Macedonia del Nord secondo Zaharieva. La ministra ha dichiarato che non sono stati compiuti progressi tangibili nell'attuazione del Trattato di amicizia e buon vicinato che i due Paesi hanno firmato il primo agosto 2017. Secondo la ministra, la posizione della Bulgaria si basa su quella approvata dal suo Parlamento nazionale. (segue) (Seb)