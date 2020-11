Bulgaria: ministro Esteri Zaharieva, no a quadro negoziale Ue per Skopje (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo insistito su tre condizioni principali: l'adesione alla formula linguistica del 1999, una tabella di marcia per l'attuazione del Trattato e che nessun reclamo sarà accolto per la minoranza macedone in Bulgaria. Queste condizioni non sono ancora incluse nel progetto di quadro negoziale", ha spiegato Zaharieva. La ministra ha aggiunto che Sofia è aperta ad ogni forma di negoziato per individuare delle soluzioni, ma sono necessari dei compromessi da entrambe le parti. Zaharieva ha ricordato che la presidenza bulgara dell'Ue nel 2018 ha compiuto "grandi sforzi" per riportare all'ordine del giorno il tema dell'allargamento dell'Unione. "Se ci sono delle questioni bilaterali irrisolte sul tavolo dell'Ue, questo non rende l'Unione più forte. Penso che il raggiungimento di condizioni di buon vicinato sia di interesse principalmente per i cittadini del Paese candidato", ha detto Zaharieva. (segue) (Seb)