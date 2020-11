Bulgaria: ministro Esteri Zaharieva, no a quadro negoziale Ue per Skopje (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri dell'Ue ha visto oggi in agenda anche l'adozione del quadro negoziale per l'Albania e la Macedonia del Nord. La Bulgaria resta contraria a tale adozione per Skopje, poiché vuole prima risolvere le questioni aperte legate al patrimonio storico e linguistico dei due Paesi. Il 14 novembre il presidente bulgaro Rumen Radev ha proposto l'introduzione di un capitolo speciale sulle relazioni di buon vicinato nel quadro dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord all'Ue. Radev ha sottolineato che la Bulgaria deve innanzitutto proteggere la sua storia, la sua lingua e la sua identità. Il presidente bulgaro si è detto fiducioso che la soluzione giusta all'attuale incomprensione tra Sofia e Skopje sarà trovata attraverso la cooperazione. (segue) (Seb)