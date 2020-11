Lombardia: Pizzul e Straniero (Pd), finalmente Regione approva sue misure con risorse Ue non spese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, dopo mesi nei quali le uniche misure a ristoro delle categorie colpite sono state messe sul tavolo dal Governo, anche la Regione Lombardia si è decisa a mettere in campo misure immediate e a fondo perduto, complementari a quelle nazionali. Come Pd lo avevamo proposto già a marzo e poi a più riprese, fino alla scorsa settimana". Lo dichiarano in una nota congiunta Fabio Pizzul e Raffaele Straniero, capogruppo e capodelegazione PD in commissione attività produttive del Consiglio regionale della Lombardia a commento delle misure approvate dalla Giunta Fontana in favore di alcune categorie, in aggiunta ai ristori previsti dal Governo."Occorre ricordare che buona parte di queste misure è finanziata con i fondi strutturali europei che non erano ancora stati spesi", proseguono i due esponenti Dem rimarcando che "al centrodestra che chiede di cancellare i tributi a livello nazionale, diciamo che dovrebbe iniziare a sospendere quelli di Regione Lombardia, a partire dal bollo auto per tutte le categorie in difficoltà. Per non lasciare indietro nessuno è necessario che tutti i livelli istituzionali facciano la propria parte, cosa che il Governo e anche molti comuni stanno facendo da tempo". (Com)