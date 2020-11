Omicidio Sacchi: Rispoli in procura, Del Grosso doveva portare erba ma arrivò con pistola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla trattativa per l'acquisto di droga che portò, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 alla morte di Luca Sacchi, partecipò solamente Giovanni Princi. È quanto emerge da indiscrezioni raccolte da “Agenzia Nova” relative all'interrogatorio di Valerio Rispoli davanti al procuratore Giulia Guccione il 4 novembre scorso. Rispoli è l'ultimo che si è unito alla lista degli indagati per la vicenda avvenuta davanti al pub John Cabot in zona Appio Latino a Roma. Il 19enne romano ha ammesso la sua partecipazione alla compravendita organizzata prima del 23 ottobre. "Sono stato contattato due settimane prima del 23 ottobre su Telegram da Giovanni Princi - ha ricostruito - mi ha detto che aveva bisogno di un grosso quantitativo di erba. Mi ha parlato di 15 o 16 chili. Il quantitativo esatto sarebbe dipeso dal prezzo. Princi voleva una qualità alta di marijuana a un prezzo basso, 3.600 o 3.700 euro al chilo". (segue) (Rer)