Omicidio Sacchi: Rispoli in procura, Del Grosso doveva portare erba ma arrivò con pistola (2)

- Un prezzo molto basso per la qualità della droga pretesa ma Rispoli sostiene di aver cercato tra le sue conoscenze per trovare un venditore e di averlo trovato, una settimana prima dell'omicidio, in Valerio Del Grosso. "Valerio mi ha detto che avrebbe comprato l'erba a 3.600 o 3.700 euro al chilo che avrebbe rivenduto a Princi a 4.200 euro, prezzo poi con cui si sarebbe dovuta perfezionare la vendita". Del Grosso, a proposito del fornitore "mi fece il nome di Marcello De Propris". Vennero concordati alcuni incontri per far provare a Princi la droga, tutti a Casal Monastero in via Ratto delle Sabine. "Almeno tre incontri andarono male, uno perché Del Grosso non aveva procurato la droga, altri due perché l'erba che portai non era di gradimento a Princi. A uno di questi incontri Princi venne accompagnato da due persone, un ragazzo e una ragazza. Lei aveva la voce leggera, capelli chiari e poco più alta di me". Non ci furono presentazioni ma "mi sembrò di riconoscere in quella ragazza la stessa che era presente la sera del 23 ottobre e quella andata sui giornali con il nome di Anastasiya, ma non ne sono sicuro". Il ragazzo invece "non so dire chi fosse e se fosse o meno Luca". (segue) (Rer)