Omicidio Sacchi: Rispoli in procura, Del Grosso doveva portare erba ma arrivò con pistola (4)

- Dopo un po' sono arrivati Del Grosso e Pirino e hanno incontrato Rispoli, Pieromalli e Princi, ma Del Grosso non ha la droga. "Io ero convinto che arrivasse con l'erba e che ce ne saremmo andati tutti a casa felici e contenti". Del Grosso rassicura che sarebbe tornato di lì a poco con la droga e va via con Pirino. "Sono andati via per 15 o 20 minuti. Poi è successo tutto. Ho sentito lo sparo e le urla e non ho capito più nulla". Rispoli era ancora insieme a Giovanni Princi e, non appena sentito lo sparo "arrivare dal punto in cui si trovano le persone che conosceva è corso da loro. Poi quando è tornato mi ha detto di andare via. Ho visto il ragazzo per terra e la ragazza vicino che piangeva. Mi ero fatto una mezza idea che centrasse Valerio perché la gente urlava 'la Smart la Smart', che era la macchina di Paolo" Pirino. "Ho sentito Valerio dopo diverse ore”, ha concluso Rispoli. “Gli ho chiesto cosa avesse fatto e lui inizialmente mi ha detto 'no, io non sono proprio venuto sul posto'." L’ultimo incontro tra i due il giorno dopo a Tor Sapienza. "Lui stava mangiando un big mac come se non fosse successo nulla. Mangiava le patatine mentre io ero sconvolto". (Rer)