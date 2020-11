Calabria: Giacomoni (FI), vicenda commissario emblema approssimazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, osserva: "A chiusura dell'intervento di oggi a 'Start Skytg24' questa mattina ho espresso la mia opinione sull'incresciosa vicenda dei commissari 1-2-3-4 in Calabria e, ahimè, constato che non se ne viene a capo. Questa situazione, quasi comica, se non fosse tragica - continua il parlamentare sui social -, è l'emblema di questo governo, affezionato ai provvedimenti stile Netflix, con prequel, sequel, saghe, bozze, contro bozze e chi più ne ha più ne metta. È così per il decreto legge Ristori 1-2 forse 3, è così per i dpcm e i vari decretini". L'esponente di FI aggiunge che "la storia dei commissari calabri dimostra ancora una volta come questo governo proceda in modo approssimativo, con l'aggravante in questo caso che prevalgono criteri di scelta spartitori e nessuno più pensa ai problemi drammatici della sanità in Calabria. Ora dopo le dimissioni del terzo commissario abbiamo veramente toccato il fondo, speriamo - conclude Giacomoni - che il governo rinsavisca, ma il rischio, invece, è che continuino a scavare e a far sprofondare il Paese". (Rin)