Lombardia: Zanella (FI), Bene iniziativa Regione, 167 milioni a sostegno categorie in crisi

- "Bene l'iniziativa della Regione Lombardia che ha deciso di supportare concretamente, con una cifra complessiva di 167 milioni di euro, coloro che sono stati danneggiati dall'emergenza causata dal Covid mettendo a disposizione un pacchetto di ingenti risorse per gli indennizzi alle imprese, ai professionisti e ai lavoratori autonomi". Lo afferma in una nota Federica Zanella, deputata di Forza Italia ricordando che si tratta di "contributi a fondo perduto per 54,5 milioni di euro per le micro imprese, mille euro per gli autonomi con partita iva, 25 miliardi a fondo perduto per il commercio al dettaglio, solo per citare alcune delle misure concrete, approvate oggi dalla Giunta e fortemente volute dal presidente Fontana". "Un segnale che va nella direzione giusta, quella opposta alle lungaggini e alla 'dispersione' del governo centrale che si perde tra mille bonus lasciando numerose categorie nella disperazione più totale. Siamo abituati ad ascoltare tante promesse e dichiarazioni di intenti, a cui non seguono azioni, da parte del Governo. In Lombardia, al contrario, sono passati, senza tante parole, ai fatti" conclude Zanella. (Com)