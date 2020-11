Scuola: Azzolina incontra Forum dei genitori, studenti non paghino prezzo più alto di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato oggi, in videoconferenza, i rappresentanti del Forum nazionale delle Associazioni dei genitori della scuola (Fonags). Tra i temi al centro del confronto, la Didattica digitale integrata, l'inclusione scolastica, il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti di tutto il territorio nazionale. Le associazioni - riferisce una nota del dicastero dell'Istruzione - hanno condiviso con il ministero un documento unitario all'interno del quale hanno inserito proposte, idee, considerazioni. "Non devono essere le studentesse e gli studenti a pagare il prezzo più alto di questa emergenza - ha ribadito la ministra -. Ringrazio il Fonags per il confronto franco e proficuo. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: mettere le ragazze e i ragazzi al centro, tutelare il loro diritto allo studio. Stiamo collaborando con gli Enti locali e le Regioni - ha aggiunto - per trovare le soluzioni migliori in questa fase di emergenza".