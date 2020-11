Scuola: Azzolina incontra Forum dei genitori, studenti non paghino prezzo più alto di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra Azzolina ha ricordato, poi, che sul fronte trasporti "gli Uffici scolastici regionali si sono già messi a disposizione degli Enti locali e delle Regioni, come avevano già fatto anche questa estate, per individuare le fasce orarie più consone per i ragazzi delle scuole secondarie". Mentre, sul fronte del sostegno, altro tema molto importante per gli studenti e le famiglie, si sta lavorando con il ministro Manfredi per aumentare i docenti specializzati. "Continueremo a mantenere massima la nostra attenzione su inclusione e diritto allo studio", ha concluso la ministra. (Com)