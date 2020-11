Lazio: Buschini (Pd), solidarietà alla consigliera Mattia, attaccata in modo vile su web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà alla consigliera Eleonora Mattia, oggetto di attacchi vergognosi sul web da parte di un gruppo hacker durante una iniziativa da remoto del Partito democratico". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini (Pd) in merito l'aggressione virtuale, violenta e sessista, che ha colpito la consigliera regionale Eleonora Mattia nella giornata di ieri, nel corso di un'iniziativa online del Partito democratico. "Lasciano sgomenti aggressioni così volgari e piene di disprezzo - aggiunge -. A Eleonora e a tutte le donne vittime di questi attacchi vili, il mio invito ad andare avanti con passione e fiducia". (Com)