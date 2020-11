Germania: Covid, ministero Interno vieta manifestazioni negazionisti presso Reichstag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno tedesco ha vietato 12 manifestazioni, tra quelle organizzate dai negazionisti del coronavirus per protestare contro le norme anticontagio e i relativi controcortei, che si sarebbero dovute tenere domani, 18 novembre, a Berlino presso il Reichstag, sede del Bundestag, il parlamento federale. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, il dicastero ha motivato la decisione comunicando che le dimostrazioni minacciavano di “compromettere l'operato” del Bundestag. Dai rapporti dell'apparato di sicurezza è, infatti, emerso che alcuni dimostranti intendevano bloccare l'accesso al Reichstag. Pertanto, per motivi di sicurezza, è scattato il divieto, che annulla i permessi normalmente rilasciati per tenere dimostrazioni presso il Bundestag. Tuttavia, ciò non significa che le proteste siano state del tutto vietate. Le forze dell'ordine stanno, infatti, concordando con gli organizzatori la sede più opportuna per tenere le dimostrazioni, al di fuori dell'area preclusa. Il 30 agosto scorso, alcuni estremisti di destra parte di una manifestazione di negazionisti del Covid-19 avevano occupato una delle scalinate del Reichstag, prima di essere sgomberati dalla polizia. (Geb)