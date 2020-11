Montenegro: sovvenzioni statali per l'economia pari a 2,4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro ha erogato nella prima settimana di novembre 2,4 milioni di euro per mitigare gli effetti negativi della pandemia da coronavirus. E' quanto rende noto un comunicato dell'esecutivo di Podgorica, precisando che il ministero delle Finanze è stato incaricato di effettuare i pagamenti addizionali sul reddito dei cittadini. Le sovvenzioni fanno parte del nuovo pacchetto di misure pensate dall'esecutivo per contrastare la crisi economica derivante dalla pandemia. "L'importo dei fondi versati per sovvenzionare gli stipendi nel periodo da aprile a settembre ha raggiunto i 51,5 milioni di euro, e dal primo novembre è iniziato il pagamento delle sovvenzioni previste per gli stipendi di ottobre", precisa la nota governativa. (Seb)