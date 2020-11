Lazio: Tripodi (Lega), piano paesistico parta da iter e strumenti nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iter del Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) deve ripartire da capo, con degli strumenti moderni e non con la cartografia di venti anni fa". Lo dichiara in una nota Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega al consiglio regionale del Lazio. "Il Consiglio regionale del Lazio non è il passacarte né della giunta regionale né del Mibact. Questa sarà la nostra battaglia per lo sviluppo del Lazio", conclude. (Com)