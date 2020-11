Lombardia: Centinaio (Lega), bene aiuti a imprese, da Regione capacità anziché polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il pacchetto di indennizzi varato oggi dalla Regione Lombardia, le promesse della Lega e di Attilio Fontana, che nessun lombardo sarebbe stato dimenticato, diventano realtà. Mentre c'è chi perde tempo ad insultare e a restare mestare nel torbido, noi lavoriamo sodo ed in silenzio: sostegno immediato e concreto per imprese, per Ncc e bus turistici, professionisti ed autonomi in difficoltà; 167 milioni di euro pronti per essere allocati. Bene Presidente Fontana, bene Lega: serve questa capacità per far ripartire la Lombardia e l'intero Paese". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, capodipartimento turismo del partito.(Com)