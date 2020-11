Grecia: polizia usa gas lacrimogeni per disperdere manifestazione fuori dall'università di Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia anti sommossa della Grecia ha utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che hanno protestato oggi fuori dall'università di Atene nell'anniversario della rivolta studentesca che nel 1973 contribuì a porre fine al regime dei Colonnelli. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", dopo brevi momenti di tensioni i manifestanti sono stati dispersi. Gli scontri tra studenti e polizia sono avvenuti, dopo che il governo di Atene ha vietato per la giornata odierna manifestazioni e cortei in ricordo della rivolta del Politecnico a causa della pandemia del Covid-19. Circa 5000 agenti di polizia, con il sostegno di elicotteri e droni, sono stati impiegati per garantire la sicurezza. (Gra)