Legge Bilancio: Molinari (Lega), ennesimo schiaffo a Parlamento, subito misure concrete

- Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segnala che "ad oggi le Camere non hanno ancora ricevuto la legge di Bilancio. Per ora solo alcuni rumors poco rassicuranti. Data la drammaticità del momento - continua il parlamentare in una nota -, ci saremmo aspettati dal governo più partecipazione. Non si può chiedere all'opposizione senso di responsabilità e metterla sistematicamente di fronte al fatto compiuto". Per l'esponente leghista, "servono risposte immediate al mondo produttivo, ma sembra che le priorità di questo governo siano altre come destinare 10 mld per gli aumenti dei contratti dei dipendenti pubblici, assumere altre 2.800 nella Pubblica amministrazione o rifinanziare il reddito di cittadinanza, mentre per le politiche attive del lavoro vengono previsti solamente 500 milioni. Dove sono le risorse per sostenere le imprese costrette alla chiusura forzata, dov'è il taglio delle tasse? Il Paese non si supporta con mancette e aiutini - conclude Molinari -, occorrono misure concrete che questo governo, purtroppo, non ha mai neanche pensato". (Com)