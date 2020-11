Lavoro: Fim e Uilm siglano accordo con Confimi in attesa rinnovo contratto categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confimi Impresa meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno siglato nel pomeriggio un primo accordo in favore di imprese e lavoratori del settore in attesa del rinnovo del contratto di categoria. Lo rende noto un comunicato. L'accordo è stato reso necessario vista l'interruzione delle trattative avvenuta la scorsa primavera quando i tavoli di confronto si sono via via diradati con il diffondersi del virus. Confimi Impresa Meccanica, Fim-Cisl, Uilm-Uil confermano in questo modo la volontà di raggiungere un pieno rinnovo contrattuale in tempi brevi, favorendo un confronto che permetta di valorizzare tutti gli strumenti contrattuali - orari, ferie, formazione e inquadramento professionale, sanità integrativa, staffetta generazionale - e, al tempo stesso, favorire una maggiore partecipazione dei lavoratori e intervenire per la semplificazione interpretativa del Ccnl. Nello specifico, líaccordo firmato oggi interviene sulla determinazione dei minimi di paga oraria, apportando in media un plus di 20 euro in busta paga. Incremento che sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza al 17 novembre già con la mensilità di novembre mentre, con la retribuzione di dicembre, sarà integrato anche líimporto relativo ai mesi che vanno da giugno 2020 a ottobre 2020. (segue) (Com)