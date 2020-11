Lavoro: Fim e Uilm siglano accordo con Confimi in attesa rinnovo contratto categoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un importante punto di incontro tra imprese meccaniche e sindacati" ha spiegato il presidente di Confimi Meccanica, Flavio Lorenzin, secondo cui questa è "una tappa fondamentale di una negoziazione più ampia, che va a coesistere con un periodo economico imprevisto e imprevedibile e che ci vedrà impegnati anche nellíindividuare strumenti utili per affrontare le situazioni di crisi aziendali, a tutela delle imprese stesse e dei relativi dipendenti". Per le organizzazioni sindacali Fim-Cisl e Uilm-Uil - rappresentate rispettivamente dai segretari nazionali Ferdinando Uliano e Luca Maria Colonna - si tratta "di un'importante intesa che dà un segnale positivo ai lavoratori metalmeccanici delle Pmi in un periodo particolarmente difficile per il nostro paese. È una prima intesa che da una risposta salariale con un aumento medio di 20 euro, adeguando i minimi al resto del settore, mentre stiamo proseguendo la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 maggio 2019. La grave situazione della pandemia ha interrotto di fatto il negoziato per molti mesi, abbiamo però condiviso con responsabilità insieme a Confimi Impresa Meccanica, di proseguire a partire dal 2 dicembre per dare ai metalmeccanici delle PMI in tempi brevi il nuovo contratto". (Com)