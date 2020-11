Lombardia: Coldiretti, allevastori preoccupati da peste suina, stop a "invasione" cinghiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proliferazione senza freni di questi animali – continua la Coldiretti Lombardia – oltre a preoccupare per i rischi per la salute, provocati dalla diffusione di malattie come appunto la peste suina, sta provocando un’escalation di danni nelle campagne, che si vanno a sommare a quelli di altre specie selvatiche come ad esempio le nutrie". "I cinghiali - conclude la Coldiretti regionale - sono inoltre responsabili di aggressioni e incidenti stradali che solo in Lombardia nel 2019 sono stati 128. Il blocco di tutta l’attività di caccia nelle cosiddette zone rosse individuate dall’ultimo Dpcm rischia di avere serie ripercussioni sul contenimento delle specie invasive, la difesa dell’agricoltura e la sicurezza delle persone. Oltre otto italiani su 10 (81 per cento) – secondo l’indagine Coldiretti/Ixè – pensano che l’emergenza cinghiali vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti, soprattutto incaricando personale specializzato per ridurne il numero". (Com)