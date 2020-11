Roma: cane cade in un pozzo, tratto in salvo dai vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cane è precipitato in un pozzo artesiano di circa 6 metri all'interno della riserva naturale dell'lnsugherata a Roma, ma è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco che intorno alle 15.30 hanno raggiunto via Augusto Conti. Qui, all'altezza del civico 136, i vigili del fuoco hanno recuperato l'animale con l'ausilio del cavalletto cevedale. Il cane seppur impaurito è stato messo in sicurezza ed è in buone condizioni. (Rer)