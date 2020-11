Paraguay-Stati Uniti: accordo su contributo Usaid per crescita inclusiva e rafforzamento governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay riceverà un contributo di 44,4 milioni di dollari in progetti per la crescita economica inclusiva e il rafforzamento della governance dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo (Usaid). Lo ha reso noto il ministro degli Esteri del Paraguay, Federico Gonzalez al termine di una riunione tenuta questo lunedì con l'incaricato d'affari statunitense, Joseph Salazar, e il rappresentante di Usaid, Evelyn Rodríguez. In un messaggio sul suo profilo Twitter, Gonzalez ha ringraziato l'Agenzia statunitense. "La cooperazione di 44,4 milioni di dollari per i prossimi 5 anni sarà vitale per il nostro sviluppo. Riaffermiamo il nostro apprezzamento al governo e al popolo statunitensi", ha scritto il ministro. Tra i progetti da sviluppare, segnala inoltre una nota del ministero, "quelli per l'emancipazione delle comunità affinché possano diagnosticare i loro bisogni e segnare il proprio percorso di sviluppo, e un progetto complementare per promuovere alleanze per uno sviluppo economico ecosostenibile". In base a questo accordo, prosegue la nota "Usaid, le istituzioni pubbliche, la società civile e il settore privato lavoreranno insieme per rafforzare lo Stato di diritto e il welfare, sostenere la formalizzazione dell'economia, migliorare il controllo dei cittadini sulla gestione pubblica e promuovere lo sviluppo a livello comunitario". (Abu)