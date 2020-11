Trasporti: Buschini (Pd), da domani frecciarossa torneranno a fermare a Frosinone e Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani due frecciarossa al giorno fermeranno nelle stazioni di Frosinone e Cassino. Lo rende noto il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini (Pd). "Nonostante l'acuirsi dell'emergenza Covid abbia avuto effetti dirompenti anche sul sistema dei trasporti ferroviari di tutta Italia, da domani mercoledì 18 novembre, e dopo una sospensione brevissima per la riorganizzazione dei servizi, due frecciarossa al giorno fermeranno a Frosinone e Cassino - spiega Buschini -. Dispiace che una delle vittorie più grandi del nostro territorio degli ultimi anni, che dovrebbe unire anche per il momento drammatico che stiamo vivendo, sia diventata oggetto di dibattito politico nonostante sia evidente a tutti che è il Covid il nemico di questo momento e non le conseguenze che questo virus sta portando. Importante è stata la chiarezza immediata - conclude - e voglio ringraziare Ferrovie dello Stato e l'ad Battisti per la consueta attenzione alla Provincia di Frosinone", conclude Buschini. (Com)