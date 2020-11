Venezuela: governo spagnolo stanzia 17 milioni per crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato oggi diversi contributi volontari per un totale di 17 milioni di euro alle organizzazioni internazionali per alleviare la crisi umanitaria della popolazione emigrata venezuelana, nonché l'impatto sulle comunità dei Paesi ospitanti. Come riferisce una nota del Ministero degli Esteri, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) e la Banca interamericana di sviluppo (Bid) utilizzeranno i fondi spagnoli per fornire assistenza di base agli emigrati, rafforzare le capacità delle comunità ospitanti e contribuire alla protezione della popolazione più vulnerabile. Dal 2017 al 2019, l'Agenzia spagnola per la Cooperazione internazionale allo sviluppo (Aecd) ha fornito venti milioni di euro in risposta a questa crisi, sia nella regione che all'interno del Paese. "L'attenzione alla crisi migratoria venezuelana è una priorità per la Spagna", che ha impegnato 50 milioni di euro tra il 2020 e il 2022. Secondo i dati dell'ottobre 2020 della Piattaforma di coordinamento per i rifugiati e i migranti del Venezuela, attualmente ci sono 4,6 milioni di migranti e rifugiati venezuelani in America Latina e nei Caraibi. Di questi 1,7 sono in Colombia, oltre 1 in Perù e 417 mila in Ecuador. Secondo le previsioni il loro numero dovrebbe aumentare a 6,5 milioni entro la fine dell'anno. (Spm)