Polonia: Covid, stabilizzata dinamica dei contagi

- La dinamica dei contagi da Covid in Polonia si sta stabilizzando. Lo ha affermato Michal Dworczyk, capo della Cancelleria del capo del governo polacco. "I dati dell'ultima settimana mostrano una certa stabilizzazione in termini di dinamica dei contagi. Certo è un lasso di tempo troppo breve per affermare con certezza che abbiamo una stabilizzazione, però sono dati che ci inducono ad un cauto ottimismo guardando al futuro", ha dichiarato Dworczyk oggi in conferenza stampa, durante la quale ha anche annunciato la messa in servizio di altri 200 posti letto nell'ospedale temporaneo anti-Covid allestito allo Stadio nazionale. "Di certo nessuna decisione del governo potrebbe aver successo senza l'atteggiamento responsabile della società civile, senza l'autodisciplina che i polacchi stanno dimostrando", ha aggiunto il funzionario governativo. (Vap)