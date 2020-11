Francia: al via in Parlamento l'esame della legge sulla "sicurezza globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale francese comincia oggi l'esame del progetto di legge sulla "sicurezza globale", presentato da La République en marche, partito di maggioranza del presidente Emmanuel Macron. Il testo è finito al centro di forti polemiche, soprattutto a causa dell'articolo 24, che vieta la diffusione di immagini o video utili a identificare gli agenti di polizia. Per i trasgressori è prevista una sanzione che può arrivare fino a 45 mila euro e un anno di prigione. La misura, fortemente richiesta dai sindacati di polizia, riguarderà giornalisti e semplici cittadini, a cui sarà vietato diffondere questo tipo di immagini. Molti media, sindacati di giornalisti e associazioni protestano contro questa legge definendola liberticida. "Temiamo che l'adozione e l'applicazione di questa proposta di legge possa portare delle minacce importanti ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali", si legge in un comunicato preparato da tre relatori dell'Alto commissariato per i diritti dell'uomo all'Onu, sollecitato dalla Lega dei diritti dell'uomo. (Frp)