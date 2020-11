Montenegro: ministro Salute Hrapovic, chiusura totale non è esclusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Montenegro, Kenan Hrapovic, non ha escluso "una chiusura totale" nel Paese se le nuove misure messe in atto contro il Covid-19 non dovessero dare i risultati sperati. "Un blocco totale non è ancora stato rimosso dall'ordine del giorno, ma è stato solo temporaneamente rinviato", ha affermato il ministro secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg". "Penso che queste tre semplici misure, ovvero indossare mascherine protettive, rispettare la distanza e curare l'igiene, possano essere un modello di comportamento per evitare quel modello restrittivo", ha detto Hrapovic. Dall'inizio dell'epidemia, ha aggiunto il ministro, le autorità di governo hanno seguito esclusivamente le raccomandazioni dei medici e degli esperti. L'adozione delle ultime misure, ha ancora detto Hrapovic, ha voluto tenere conto delle necessità per l'attività economica e il funzionamento dell'attività scolastica. (segue) (Seb)