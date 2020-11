Montenegro: ministro Salute Hrapovic, chiusura totale non è esclusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro ha approvato una serie di misure restrittive per contrastare la diffusione del Covid-19 nel Paese. Le misure sono in vigore da ieri, secondo quanto precisa l'emittente "Rtcg". Il ministro della Salute Kenan Hrapovic ha precisato venerdì 13 novembre che le misure saranno valide fino al 1 dicembre, con possibilità di proroga in caso di grave situazione epidemiologica. Le misure comprendono il divieto di lasciare le proprie abitazioni dalle 21 alle 5, mentre negozi e ristoranti saranno aperti fino alle 20. Un massimo di 4 persone è consentito per i raduni all'aperto, mentre è vietato spostarsi dal comune di residenza da venerdì a mezzanotte alla domenica a mezzanotte, salvo per attività lavorative ed economiche, esigenze sanitarie e ragioni umanitarie. Sono vietate le cerimonie religiose, compresi i matrimoni e i funerali, oltre che tutte le riunioni e le celebrazioni private come compleanni e battesimi. (segue) (Seb)