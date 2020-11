Montenegro: ministro Salute Hrapovic, chiusura totale non è esclusa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rituali religiosi sono consentiti ma senza la presenza dei fedeli, mentre tutte le strutture di ristorazione possono restare aperte dalle 7 del mattino alle 20. Ogni struttura di ristorazione deve nominare una persona responsabile per l'applicazione delle misure, mentre è obbligatorio l'uso di mascherina sia all'aperto che al chiuso tranne durante il consumo di cibi e bevande. I disinfettanti devono essere posizionati su ogni tavolo ed è obbligatorio posizionare il plexiglass tra i tavoli. La mascherina sarà obbligatoria anche per centri fitness e palestre, con un distanziamento fra le persone di 10 metri quadri e il divieto di allenamenti di gruppo. E' infine vietato fare visita ai luoghi di residenza, come quelli per anziani, per persone che non fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il ministro della Salute Hrapovic ha reso noto che il presidente dell'Organismo nazionale di coordinamento per le malattie infettive (Nkt), Milutin Simonovic, ha rassegnato le dimissioni. L'incarico sarà assunto dallo stesso Hrapovic fino alla formazione del nuovo governo. "Fino alla formazione del nuovo governo, i membri del Nkt lavoreranno diligentemente, come prima, rispettando il momento epidemiologico", ha detto il ministro. (Seb)