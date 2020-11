Covid: Asst Monza, equilibrio ospedale problematico, valutiamo supporto concreto forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi l'Asst di Monza conta 504 pazienti positivi al coronavirus ricoverati nei propri ospedali 381 dei quali presso il San Gerardo di Monza di cui 37 in terapia intensiva e 123 presso l’ospedale di Desio di cui 11 in terapia intensiva. lo comunica una nota diffusa dalla stessa Asst segnanaldo che "l’equilibrio operativo dell’ospedale rimane problematico. Stiamo valutando, insieme a Regione Lombardia, le ipotesi concrete per il supporto delle forze armate con le quali abbiamo intrapreso i primi contatti". (Com)