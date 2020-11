Speciale infrastrutture: Bocci (Pd), per smart working risorse adeguate e infrastrutture digitali altrimenti è propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Fontana, riempirsi la bocca di concetti come smart working, smart cities e smart land senza investire in reti digitali, è solo propaganda", si rivolge idealmente al presidente di Regione Lombardia, Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, componente della IV Commissione attività produttive che in una nota aggiunge: "Fontana ha fatto un interessante ragionamento sulla possibilità di lavoro a distanza e sulla questione della connettività. Ma quanto è disposta a investire la Regione sulle infrastrutture digitali perché ci siano davvero smart land e non aree interne dimenticate?", si chiede la consigliera dem. "Sembra finalmente che, come chiediamo da tempo, a breve ci sarà un altro bando per lo smart working, dopo che quello fatto recentemente ha finito subito i soldi stanziati. Chiaramente, se si tratta di click day finisce sempre così: chi prima arriva, meglio alloggia. E gran parte dei soggetti più interessati e che più necessitano di strumenti di sviluppo rimangono a bocca asciutta. Ecco: così non si fa". Per Bocci quindi "è un bene non pensare solo alle città, ma anche alle aree più interne della regione, ai territori più marginali, ma non solo a parole. Come avevamo già chiesto, servono sicuramente più risorse, ma anche procedure più accessibili e non a sportello. Bisogna davvero investire sulle reti digitali. Ci sono intere province lombarde con un bassissimo accesso: è qui che bisogna intervenire". Sul tema di "cosa si intenda per smart working, che non è solo lavoro da casa e non deve essere solo destinato alle donne che rischiano di ricorrervi contestualmente all'accudimento di bambini e anziani, soprattutto se nei territori più marginali non ci sono servizi. Perciò, invitiamo a mettere con urgenza nuove e più accessibili risorse sullo smart working, sulle reti digitali e sulle infrastrutture sociali. Solo tenendo insieme questi tre aspetti potrà davvero essere realizzata una regione policentrica, capace di lavorare da remoto e di proporre un nuovo modello di sviluppo" conclude Bocci (Com)