Speciale infrastrutture: Spagna, inaugurato a Toledo l'ospedale più grande d'Europa con investimento da 320 milioni

- Il re e la regina di Spagna hanno inaugurato il nuovo ospedale universitario di Toledo, considerato il più grande d'Europa, e il più importante progetto sanitario della storia della Castiglia-La Mancia con 853 posti letto, 250 ambulatori, 25 sale operatorie, un eliporto e oltre 1.800 posti letto. La realizzazione dell'ospedale è stato realizzato dall'associazione temporanea di imprese al 33 per cento tra Acciona, Obrascon Huarte Lain (Ohl) e Attività di costruzione e servizi (Acs) con un investimento complessivo di 320 milioni di euro che lo gestirà per i prossimi 30 anni. I lavori di costruzione sono stati realizzati in 21 mesi e hanno interessato un'area urbanizzata di 326.400 m2. Acciona ha una vasta esperienza nella gestione completa di progetti di costruzione, finanziamento e gestione di infrastrutture ospedaliere con formule di partenariato pubblico-privato, sia in Spagna che nei mercati internazionali. In Spagna gestisce l'ospedale Alvaro Cunqueiro di Vigo e l'Infanta Sofía, situato nel comune di Madrid di San Sebastián de los Reyes e recentemente riconosciuto come l'infrastruttura sociale più sostenibile in uso durante i Breeam Awards 2020. Le concessioni riguardano la progettazione, la costruzione, il finanziamento e la gestione di alcuni servizi non clinici per 23 anni, nel caso dell'Ospedale di Vigo, e per un periodo di 30 anni nel caso dell'Ospedale Infanta Sofía a San Sebastian de los Reyes (Madrid). In Messico, la società si è aggiudicata la progettazione, la costruzione, il finanziamento e la gestione dei servizi delle strutture dell'ospedale regionale Bajio, situato a Leon, nello Stato di Guanajauto. (Spm)